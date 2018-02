ROMA. – Il giocatore giallorosso Bruno Peres è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente a seguito dell’incidente a Roma. Peres è risultato positivo all’alcol test e il tasso alcolemico riscontrato sarebbe sotto al 2%. Perdendo il controllo della Lamborghini è finito contro un albero alle 5.30 di stamattina nel centro di Roma su via delle Terme di Caracalla all’altezza della Fao. Nello schianto non sono stati coinvolti altri veicoli.

Niente giorno di riposo, ma allenamento ‘punitivo’ in solitario a Trigoria: questa la decisione disciplinare della Roma nei confronti di Bruno Peres. Il difensore brasiliano, uscito illeso nonostante la sua auto sia distrutta, è stato contattato telefonicamente dalla dirigenza giallorossa e ‘richiamato’ a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da Di Francesco alla squadra. Per lui, lavoro in campo con il solo preparatore atletico.

Niente gara col Benevento per Bruno Peres. Il terzino brasiliano non sarà convocato dal tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, per la gara di campionato in programma domenica sera all’Olimpico. L’esclusione disciplinare è stata decisa dalla società e dal tecnico e comunicata già al giocatore, e ricalca il provvedimento già adottato con Nainggolan dopo i video diffusi via social a capodanno.