CARACAS – “El diálogo y la negociación son, por principio, un ejercicio democrático, tengan resultados o no. Además, son instrumentos esenciales de la política. Partiendo de esta base este era un camino que había que transitar”, abre fuegos, María Eugenia Mosquera, al timón por 19 años en Vale TV, e integrante de la comisión asesora de la MUD. La declaración fue suministrada ante el curtido entrevistador, Hugo Prieto, y publicada este fin de semana que pasó, en el portal Prodavinci.

“De alguna manera, creo que los políticos venezolanos habrán ganado, habrán ganado grandeza, habrán ganado el esfuerzo unitario de ir juntos a una negociación, en la búsqueda de garantías electorales. Yo creo que es ganancia desde el punto de vista de lo que es la ciencia política”, añadió Mosquera.

Desde finales de 2017 a esta fecha, son 9 los encuentros entre Gobierno y oposición. Se ha procurado firmar un acuerdo de convivencia política y de estabilidad democrática. Una nueva fase en República Dominicana camina a trompicones desde el año pasado. Hoy sigue el diálogo en Dominicana. Es el décimo encuentro. La expectativa es que en este round las respectivas delegaciones concreten la firma de un documento definitivo.

Sin garantías no vamos a ninguna parte

Mosquera ha tratado de ser una voz de serenidad, frente a la grabadora de Hugo Prieto: “A la distancia, uno podría decir que es un procedo didáctico, educativo, pero eso no resuelve el problema de Venezuela. La pregunta es si hay una estrategia eficaz que tenga resultados. Si el diálogo no ofrece garantías, no vamos a ninguna parte”.

Fue asesora del Gobierno de República Dominicana entre 2002 y 2016, en las áreas de inversión y negocios. Antes, fungió por 10 años como Directora de Estrategias de Venevisión (Grupo Cisneros) desde 1997 hasta 2007.

“Quizás te sonó didáctico, pero esa es mi posición con respecto al diálogo y la negociación. En Venezuela vivimos un momento de gran complejidad política, económica y social. Es claro el colapso económico y creo que no tiene antecedentes en nuestra historia. La crisis es tal que podría llevar a un colapso social aún mayor”, expresó Mosquera para Prodavinci. Hoy se sabrá que tanta razón tiene Mosquera. Es un día crucial: también se sabrá –por el CNE- la fecha de las presidenciales. Son dos vectores directamente vinculados.

Alejandro Ramírez Morón