(ANSA) – ROMA, 5 FEB – Il Genoa batte la Lazio 2-1 (0-0) nel posticipo giocato questa sera all’Olimpico per la 23/a giornata del campionato di Serie A. Liguri in vantaggio con l’ex laziale Pandev (10′ pt), pari di Parolo quattro minuti dopo, e gol della vittoria per gli ospiti nei minuti di recupero di Laxalt (47′ st).