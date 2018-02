(ANSA) – CHIAVARI, 5 FEB – Tre punti pesanti nella corsa play off per lo Spezia che batte l’Entella (1-0) al Comunale di Chiavari nel derby ligure di serie B. Gli ospiti ci provano subito con Granoche ma l’attaccante viene fermato da Belli prima della conclusione a rete. Al 12′ i chiavaresi si rendono pericolosi con un colpo di testa di La Mantia di poco alto sulla traversa. Ci prova ancora l’Entella con un tiro di Crimi: para Di Gennaro. Protagonista poi il portiere di casa Iacobucci che salva al 23′ e al 24′ su Granoche e Marilungo. L’Entella protesta nel finale del tempo per un intervento di Mora su Eramo. Nella ripresa subito lo Spezia in avanti con Bolzoni ma Iacobucci respinge con i pugni. All’11 il vantaggio degli aquilotti con Maggiore bravo a sfruttare l’assist di Palladino. L’Entella prova a reagire e al 25′ colpisce una traversa con Nizzetto con un gran tiro: sfortunati i ragazzi di Aglietti. E poi Di Gennaro salva gli ospiti dopo un errato retropassaggio di un compagno.