(ANSA) – ROMA, 6 FEB – Hafizh Syahrin prenderà parte ai test ufficiali MotoGP in Thailandia (16 – 18 febbraio) con i colori del team Monster Yamaha Tech3. Per il ventitreenne malese, oggi nella classe mediana e autore di due podi la passata stagione, la grande opportunità di fare il primo passo nella massima cilindrata sulla moto di Jonas Folger. La M1 del team francese, dopo la sostituzione dell’ex rookie con Yonny Hernandez a Sepang, sarà portata in pista nei secondi test ufficiali del 2018 dal Syahrin ma, come specificato dalla scuderia, il corridore Moto2™ non è per ora il rimpiazzo definitivo: la decisione sarà presa dopo le prove a Buriram. “Prima di tutto voglio ringraziale Herve Poncharal per avermi dato questa opportunità”, afferma Syahrin. “Darò il massimo in questa tre giorni di test che per me rappresentano un sogno che si avvera. So che avrò da imparare molto ma non vedo l’ora di vivere questa esperienza in un box della massima classe”.