(ANSA) – ROMA, 06 FEB – A Perth, Australia, il golf diventa show. Dall’8 all’11 febbraio scatta l’ISPS Handa World Super 6. Per il secondo anno consecutivo una formula nuova e innovativa renderà ancora più avvincente il torneo australiano inserito nel circuito dell’European Tour. Che prevede un format tradizionale per le prime 54 buche distribuite nei primi tre round del torneo con un cut che consentirà soltanto a 65 atleti di superare il secondo giro. Dopo la terza “manche” saranno effettuate altre eliminazioni e i migliori 24 passeranno all’ultima decisiva giornata. I primi 8 accederanno direttamente agli ottavi, evitando il primo turno di match play, che si disputeranno su 6 buche (1, 2, 8, 11, 12, 18). Sul percorso del Lake Karrinyup Country Club (par 72), Brett Rumford è chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2017. Sul green tantissimi altri giocatori australiani, con Marcus Fraser da tenere d’occhio. In campo anche due italiani: Andrea Pavan e Lorenzo Gagli.