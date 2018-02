(ANSA) – MILANO, 06 FEB – ”Gattuso non è solo grinta e forza. È un grande uomo oltre ad essere un allenatore preparato. Mi auguro che possa restare il nostro allenatore per 10 anni, non solo per questa stagione o la prossima. Gattuso ha radicato il milanismo, ha ricompattato l’ambiente in maniera straordinaria. Chi poteva farlo meglio di lui?”. Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, a margine della 14esima edizione del Torneo Amici dei Bambini, elogia il lavoro fatto da Gennaro Gattuso e confida che il tecnico possa restare ancora a lungo sulla panchina rossonera. ”Non abbiamo ancora fatto nulla – aggiunge Mirabelli – ma la squadra sta diventando squadra, si comporta da squadra, se la gioca contro tutti ed è in lotta sui tre fronti. Crediamo nelle nostre scelte, abbiamo costruito una squadra giovane con basi solide”.