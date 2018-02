(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Terzo posto e primato stagionale per Alessia Trost al meeting indoor di Banska Bystrica. In Slovacchia l’altista azzurra è impeccabile nelle prime quattro misure della progressione: senza errori 1,80, 1,84, 1,88 e l’1,91 che migliora di un centimetro il recente season best realizzato ad Hustopece. La 24enne pordenonese delle Fiamme Gialle affronta poi 1,94; alla seconda prova sembra quasi fatta, ma l’asticella cade dai ritti così come nell’ultimo tentativo a disposizione. “Ovviamente non sono contenta della misura – il commento della saltatrice friulana -, ma guardo con fiducia all’1,91 fatto e il secondo 1,94 mancato di poco. C’è ancora molto da lavorare e da migliorare, ma rimango con un atteggiamento positivo”. Battuta la bulgara, argento olimpico 2016, Mirela Demireva, oggi quinta con 1,91. La vittoria, davanti a Levern Spencer (1,94), va a Mariya Lasitskene-Kuchina che svetta a quota 2,02, dopo qualche inaspettato tentennamento a 1,91 (alla terza), 1,94 (alla seconda) e 1,97 (alla terza).