(ANSA) – AOSTA, 7 FEB – Ventidue persone (tra cui 21 politici) citati a giudizio dalla Corte dei conti e altre otto indagate dalla procura di Aosta a vario titolo per truffa e falso in bilancio: è il risultato di due anni di indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Aosta su 140 milioni di euro di fondi pubblici elargiti dalla Regione Valle d’Aosta al Casinò di Saint-Vincent. Le notifiche sono state consegnate stamane. L’udienza in Corte dei conti è fissata il 27 giugno. (ANSA).