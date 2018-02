CARACAS – Nulla di fatto a Repubblica Dominicana. Il presidente Danilo Medina ha annunciato che il dialogo tra Opposizione e Governo é stato “sospeso” non avendo raggiunto le due parti un accordo.

– La speranza – ha detto il presidente Medina – é che a Caracas si possa trovare un punto di incontro e firmare finalmente l’accordo.

Il dialogo, quindi, é stato trasferito a Caracas e giá gli esperti in materia considerano che, in questo modo, i ministri degli Esteri dei paesi partecipanti e lo stesso presidente Medina abbiano “gettato la spugna”.

Il presidente di Dominicana ha anche informato che, in questa occasione, la delegazione del Governo non ha partecipato alle conversazioni. E probabilmente non lo ha fatto perché, avendo annunciato il capo della delegazione governativa, Jorge Rodríguez, lá firma dell’accordo da parte del Governo mancava l’ok dell’Opposizione. Ma questo non é arrivato.

Dal canto suo, Julio Borges, della delegazione dell’Opposizione, aveva manifestato che l’accordo non sarebbe stato firmato senza avere le garanzie di elezioni presidenziali trasparenti.