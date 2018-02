CARACAS – I campetti di calcio del Centro Social Italo Venezolano di Mérida hanno fatto da cornice alla Coppa ‘Feria del Sol’. Al torneo hanno partecipato 24 squadre suddivise nelle seguenti categorie: ‘Libre’, ‘Master’ e ‘Super Master’.

Nella categoría ‘libre’, dove partecipano calciatori Under 35, ad avere la meglio é stata la Roma che in finale ha battuto il GMC. Oltre alle due finaliste in questa classe sono scese in campo Pídelo Express e Fiorentina.

Nella ‘Master’ a contendersi la Coppa ‘Feria del Sol’ c’erano: Calabria, Ingenieria Mérida, Roma e GMC. In questa categoría dove erano schierati calciatori con un’età compresa tra i 35-45 anni é stata la Calabria a salire sul gradino più alto del podio. Nelle finalissima dopo i tempi regolamentari che si sono chiusi sull’1-1 sono stati decisivi i rigori che hanno favorito la formazione calabra.

La categoria con più squadre partecipanti é stata la ‘Super Master’ con ben 6 partecipanti: Joyacord, GMC, Calabria, Unión, Ingenieria Mérida e Roma. Qui ad appendersi la medgalia d’oro al collo é stata la Joyacord che ha battuto per 2-1 in finale il GMC.

Va segnalato che nella località andina la ‘Feria del Sol’ é una nota celebrazione che va a braccetto con il carnevale e ci sono diverse attività che sono ammirate non solo dagli abitanti della regione ma dai turisti proveniente da ogni angolo del Venezuela. in questo 2018 la ‘Feria del Sol’ festeggia la sua 48ª edizione.

(Fioravante De Simone)