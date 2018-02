CARACAS – Il calcio è uno sport meraviglioso, capace di regalare emozioni fortissime e condensare in pochi minuti una storia lunga 18 anni. Vicente Suanno è un campione che ha la capacità di ribaltare le sorti di un incontro in appena 150 secondi. Questo é il tempo che é bastato all’italo-venezuelano per regalare i primi tre punti al suo Deportivo La Guaira. Nell’ultimo turno di campionato gli arancioni hanno vinto per 0-1 sul difficile campo dello Zulia.

“Sono felice per aver portato a casa la vittoria. Questi tre punti pesano di più per il fatto che sono stati ottenuti in trasferta e su un campo come quello del Pachancho Romero”.

Il calciatore di origine italiana ha fatto il punto della situazione. “Il bilancio dopo quest’incontro é positivo. La squadra ha giocato molto bene e sono stati effettivi sotto porto. Abbiamo giocato bene contro una squada che gioca molto bene”.

Dopo il ko interno (1-2) contro lo Zamora, questa vittoria é servita per restituire fiato e coraggio a Suanno e compagni. “Per noi é importante, dopo il passo falso all’esordio era fondamentale riprenderci. Sapevamo che non avevamo mostrato il nostro miglior gioco contro lo Zamora, tutto il lavoro svolto durante il ritiro pre campionato non si era visto sul campo. Per questo a Maracaibo la cosa più importante era vincere. Forse la squadra ancora non fa vedere il suo miglior calcio, ma poco a poco mostrerà i suoi progressi”.

Il gol segnato da Suanno é il terzo in carriera con la maglia del Deportivo La Guaira. Il campione di origine italica ha anche parlato delle ambizioni della squadra in questo Torneo Apertura. “Il nostro obiettivo é disputare un’ottimo campionato e tornare a disputare una competizione internazionale”.

Voltata la pagina del match contro lo Zulia il Deportivo La Guaira avrà 15 giorni di tempo per preparare la prossima sfida. Questo fine settimana doveva ospitare sul campo neutro di Puerto La Cruz il Deportivo Táchira, ma a causa degli impegni in Coppa Libertadores dei gialloneri l’incontro é stato postecipato al 27 marzo in un orario ancora da staibilire. La prossima gara di Suanno e compagni sarà il 18 febbraio contro i Metropolitanos.