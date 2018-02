(ANSA) – BARI, 8 FEB – Il sorvegliato speciale Radames Parisi, nipote 33enne del boss barese ‘Savinuccio’ Parisi, è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in compagnia di quattro pregiudicati durante un controllo compiuto nel rione Japigia di Bari. Parisi aveva con sé 12mila euro in contanti custoditi in uno zaino. Dovrà rispondere di violazione della legge sulla sorveglianza speciale che vieta a chi vi è sottoposto di frequentare pregiudicati. (ANSA).