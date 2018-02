(ANSA) – GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 8 FEB – Con la sfida tra Norvegia e Canada per il curling specialità doppio misto si è aperto il programma dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Tra i primi a scendere sul ghiaccio i russi ‘senza bandiera’ (Oar) che sono stati sconfitti dagli Stati Uniti (9-3). A breve scenderanno in gara per le qualificazioni anche gli atleti del salto con gli sci all’Alpensia Ski Jumping Centre. La cerimonia di inaugurazione è prevista giovedì 9 febbraio con inizio alle 20 (le 12 italiane) al Pyeongchang Olympic Stadium.