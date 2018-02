(ANSA) – PECHINO, 8 FEB – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di “sostenere preparativi militari ad alto livello”. E’ uno dei messaggi nel discorso fatto a Pyongyang alla parata militare per i 70 anni della nascita delle forze armate. In base alle immagini non complete diffuse dalla Kctv, network statale, ha sfilato l’Hwasong-15, il missile intercontinentale (Icbm) testato due volte nel 2017. Kim non ha fatto riferimenti allo sviluppo dei piani nucleari, rivendicando lo status di “potenza militare globale” malgrado le “peggiori sanzioni”.