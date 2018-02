(ANSA) – WASHINGTON, 8 FEB – I combattenti curdi siriani hanno catturato due britannici accusati di far parte di un famigerato gruppo di quattro militanti dell’Isis conosciuti come “Beatles” per il loro accento british e noti per aver imprigionato, torturato e decapitato ostaggi occidentali. Lo scrive il Nyt citando dirigenti Usa. I due sono stati identificati come Alexanda Kotey e El Shafee Elshik: il primo, nato a Londra, ha origini ghanesi e greco-cipriote, il secondo era scappato dal Sudan nel 1990. Entrambi erano stati designati come terroristi stranieri dalle autorita’ Usa. Il capo del gruppo, Mohammed Emwazi, e’ rimasto ucciso in un raid aereo in Siria nel 2015 dopo una lunga caccia all’uomo: noto come ‘Jihadi John’, decapitava ostaggi americani e britannici. Un quarto uomo, Aine Davis, e’ detenuto in Turchia per terrorismo. Tutti e quattro avevano vissuto a Londra.