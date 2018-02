(ANSA) – LONDRA, 8 FEB – La polizia britannica ha compiuto oggi un raid in un’azienda agricola della Cornovaglia che impiegava per la raccolta dei fiori circa 200 migranti dell’est europeo trattati alla stregua di schiavi. Tre uomini sono stati fermati – riporta la Bbc – con l’accusa di coinvolgimento in questo traffico. Mentre le vittime, tutte o quasi tutte originarie di Paesi dell’Ue (Romania, Bulgaria, Lituania, Polonia), sono state sottratte a condizioni di sfruttamento brutale per essere affidate all’assistenza dei volontari dell’Esercito della Salvezza.