(ANSA) – ROMA, 9 FEB – “Ho visto la lettera delle otto società e anche che il presidente del Coni ha detto che è stata mancanza di stile convocare l’assemblea della Lega serie A per il 14. Non c’era volontà di fare uno sgarbo a nessuno”. Urbano Cairo in una intervista all’Ansa interviene sul momento della Lega serie A. “C’è voglia di completare un’attività partita tre mesi fa per trovare un a.d. e ci sono persone in ballo che vogliono concludere il percorso”. I nomi sono noti: Tebas, De Siervo e Kahale. “Credo sia giusto procedere con una certa celerità perché alcuni potrebbero non aspettarci. Per questo otto società hanno chiesto la convocazione dell’assemblea. Poi se vogliamo parlare parlare di stile e di forma, non è che mi sia sembrato molto elegante da parte di Malago’ non venire lunedì scorso all’assemblea. Aveva tutto il tempo di partire martedì e sarebbe arrivato in Corea tre giorni prima dei Giochi. Era stato nominato commissario giovedì, non si è fatto nemmeno vedere in Lega. Una mancanza di stile da parte sua…”.