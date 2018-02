(ANSA) – ROMA, 10 FEB – In casa Aprilia c’era grande attesa per il debutto della nuova RS-GP nella versione 2018. Una novità ancora più grande per Scott Redding, esordiente sulla V4 italiana. Dopo una prima presa di contatto lo scorso novembre a Valencia e a Jerez, con la moto 2017, il pilota inglese ha avuto modo di testare la RS-GP 2018 in Malesia. E’ il momento giusto per fare una prima analisi dell’inizio di questa nuova avventura nel team italiano. Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? “Continuare a migliorare, sviluppare l’Aprilia, lavorando molto nei test sulla nuova moto. Voglio portare la RS-GP in top-6, Aleix lo scorso anno ha dimostrato che è un risultato alla nostra portata e credo che la nuova moto abbia un potenziale ancora maggiore, anche perché arriveranno a breve nuovi componenti e un nuovo motore. Abbiamo ancora qualche test prima dell’inizio del campionato e voglio sfruttarli al meglio, dopodiché la mia priorità sarà migliorare gara per gara ed essere il più competitivo possibile”.