(ANSAmed) – TEL AVIV, 10 FEB – Il premier indiano Narendra Modi è arrivato questa mattina a Ramallah in Cisgiordania per una visita di Stato. Lo dice l’agenzia ufficiale palestinese Wafa. Modi, nella prima visita di un primo ministro nei Territori, dopo un omaggio alla tomba di Arafat e una visita al museo a lui dedicato nel palazzo presidenziale della Muqata a Ramallah, ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen. I due – ha aggiunto la Wafa – “terranno un’importante sessione di colloqui sugli ultimi sviluppi del processo politico, sulle situazioni regionali e internazionali di interesse comune e sui modi per migliorare le relazioni bilaterali”. (ANSAmed)