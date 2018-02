(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Scelta obbligata e dettata da diverse ragioni: la Lega di Serie A interviene sulle polemiche sull’orario di Juventus-Atalanta, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà mercoledi 28 febbraio alle 17.30. “In primo luogo – precisa la Lega di Serie A in un comunicato – le due gare di semifinale non potevano essere collocate in giorni diversi da mercoledì 28, e la partecipazione di tutte e 4 le semifinaliste alle coppe europee, con gare in programma il giovedì precedente e il mercoledì successivo, ha reso impossibile anticipare o posticipare una delle due semifinali a martedì 27/2 o giovedì 1/3. La Rai ha inoltre per contratto il diritto di trasmettere le partite in orari sfalsati, per far sì che chiunque possa vederle entrambe, cosicchè, avendo scelto di collocare in orario serale Lazio-Milan l’orario delle 17:30 è stato individuato, per esigenze tv, come quello più avanzato in grado di garantire, anche in caso di supplementari e rigori la fine del match senza sovrapposizioni con la partita serale”.