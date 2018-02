(ANSA) – SIENA, 10 FEB – Diagnosticava malattie, anche gravi, ai bambini con il pendolino, prescriveva medicine alternative e proponeva terapie tattili per la guarigione. L’uomo, laureato in medicina ma non iscritto all’albo professionale, esercitava l’attività di medico appoggiandosi allo studio della compagna, regolarmente iscritta all’albo, a Abbadia San Salvatore (Siena). Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e all’albo dei medici per esercizio abusivo della professione. I due, secondo quanto riferito dai carabinieri, avevano aperto lo studio nel novembre scorso nel paese alle pendici del Monte Amiata dopo essere rientrati in Italia da un lungo periodo di permanenza all’estero. A far scattare le indagini sono state le denunce da parte di alcuni genitori dei piccoli pazienti. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma sarebbero 7 gli episodi già scoperti in cui l’uomo avrebbe effettuato diagnosi con l’utilizzo del pendolino o proposto non meglio definite ‘terapie tattili’.