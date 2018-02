(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Il Napoli ha battuto la Lazio per 4-1 nel terzo anticipo di oggi del campionato di Serie A. Queste le reti: nel pt 3′ De Vrij, 43′ Callejon; nel st 8′ autorete di Wallace, 11′ Zielinski, 27′ Mertens. Con questo successo la squadra di Sarri torna al comando della classifica, con 63 punti e a +1 sulla Juventus. Per la Lazio quella di oggi è la terza sconfitta consecutiva in campionato.