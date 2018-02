(ANSA) – OKLAHOMA CITY, 11 FEB – Un aereo della Frontier Airlines in volo da New Orleans a Denver è stato deviato verso l’aeroporto di Oklahoma City sabato notte (domenica mattina in Italia) a causa di un “oggetto sospetto” a bordo: lo ha reso noto la portavoce dello scalo, Karen Carney, spiegando che i 156 passeggeri sono stati fatti scendere per dar modo all’Fbi e alla polizia locale di ispezionare il velivolo. Un portavoce della Frontier ha detto che si trattava di un “oggetto personale incustodito” e che la decisione di deviare il volo è stata presa per “precauzione”. La polizia non ha rilasciato commenti sulla natura dell’oggetto in questione. I passeggeri proseguiranno il viaggio su altri voli.