(ANSA) – PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB – “E’ una pista che mi piace parecchio. E’ molto dura ma non lunga. Sarà importante il gioco di tattica, anche per il forte vento che è previsto”. Chicco Pellegrino, atleta di punta dell’Italia Team, è pronto al debutto ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Martedì scenderà in pista all’Alpensia Cross country sport centre per la gara di fondo Sprint a tecnica classica (alle 9.30 ora italiana le qualificazioni e alle 12 le finali). “Sarà molto impegnativo a livello fisico, turno dopo turno, perché ci sono salite dure – spiega il valdostano, che solo un mese fa vinceva gara individuale e staffetta nella tappa di Dresda della Coppa del Mondo – soprattutto la seconda. Una prova molto di resistenza. Io sono pronto, ho tanta voglia di correre”.