(ANSA) – PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB – A causa del forte vento che soffia nei siti di gara sono a ‘forte’ rischio di rinvio le prossime gare di sci alpino nell’ambito dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. A partire dallo slalom gigante femminile, in programma alle 3 ora italiana di questa notte al Yongpyong alpine centre. L’allenamento di rifinitura delle azzurre (Brignone, Goggia, Bassino e Moelgg) è stato posticipato di un’ora proprio a causa del maltempo. A rischio anche la combinata uomini in calendario martedì alle 7 al Jeongseon sport centre, che – in caso di rinvio – potrebbe essere recuperata il 15 febbraio in concomitanza con il SuperG.