(ANSA) – PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB – L’olandese Sven Kramer ha vinto i 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Medaglia d’argento per il canadese Ted-Jan Bloemen, bronzo al norvegese Sverre Lunde Pedersen. Il veneto Nicola Tumolero, campione europeo in carica, ha concluso la prova all’ottavo posto, a 5 secondi e 72 centesimi dal vincitore. Gli altri azzurri in gara: 19/o Davide Ghiotto e 20/o Andrea Giovannini.