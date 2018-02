(ANSA) – PARIGI, 11 FEB – Consultazioni di esperti e rappresentanti di tutte le religioni, lavori in corso all’Eliseo per una grande “riforma dell’islam di Francia”. Le basi, annuncia il presidente Emmanuel Macron in un’intervista a Le Journal du Dimanche, “saranno poste in questo primo semestre del 2018”. “Il mio metodo per progredire in questo campo – assicura il capo dello stato – è di andare avanti passo dopo passo. Svelerò qual è la mia proposta soltanto quando questo lavoro sarà concluso”. Il presidente aggiunge che il suo obiettivo è “ritrovare il cuore della laicità, la possibilità di poter credere o non credere, per salvaguardare la coesione nazionale e la possibilità di avere la libertà di coscienza”. Macron ritiene da un lato che sia pericoloso “brandire oggetti troppo connotati”, ma anche “fare di tutta l’erba un fascio”. “C’è una questione – dice – che è quella dell’organizzazione. Ma ce n’è un’altra, quella del rapporto fra l’Islam e la Repubblica”.