(ANSA) – VENEZIA, 11 FEB – La ‘bozza’ del Governo per l’intesa sull’autonomia con le Regioni non soddisfa Veneto e Lombardia che, con una lettera firmata dai governatori Luca Zaia e Roberto Maroni, fanno una controproposta in 5 punti per arrivare all’intesa. Nella lettera con le controdeduzioni, Zaia e Maroni chiedono innanzitutto il superamento immediato del criterio della “spesa storica” per l’attribuzione delle risorse, e la “compartecipazione al gettito dei tributi erariali maturato sul territorio” o “una riserva di aliquota sugli stessi”.