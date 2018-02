(ANSA) NAPOLI, 11 FEB – E’ azzurra la domenica di Napoli che dopo il 4-1 alla Lazio dimentica una settimana trascorsa tra infortuni e dubbi e si gode la vetta della classifica. I brividi della vigilia spazzati via con il secondo tempo da incorniciare che ha portato la ventesima vittoria su 24 partite, uno score che porta il Napoli al secondo posto tra le migliori squadre d’Europa come media punti: con il pari di oggi del Barcellona con il Getafe, infatti, il Napoli ha superato i catalani salendo a una media punti di 2,62 a partita, dietro soltanto al Manchester City a 2,67. Unica nota negativa di ieri l’allarme per la schiena di Marek Hamsik che ha dovuto lasciare il campo all’intervallo. Lo slovacco riposerà sicuramente nel match di Europa League contro il Lipsia in programma al S.Paolo giovedì e in cui Sarri si prepara a un consistente turnover, anche se gli uomini a disposizione sono contati.