(ANSA) – VARESE, 11 FEB – La Openjobmetis Vatrese inanella la quarta vittoria consecutiva (100-72 il punteggio finale, 29-18, 63-39, 74-56 i parziali), stoppa la Germani Brescia e le impedisce di riguadagnare la vetta della classifica insieme con Venezia, Milano e Avellino. La partita si decide praticamente nel primo quarto: le triple di Varese (6/10 dall’arco nei primi dieci minuti!) stordiscono i bresciani che alla prima sirena accusano già 11 lunghezze di svantaggio (29-18). La progressione della formazione di casa non si arresta nel secondo quarto, così all’intervallo lungo ci sono addirittura 24 punti a separare le due squadre (63-39). La Germani non riesce a rientrare neppure nella seconda metà della gara perché il furore agonistico e la precisione dei varesini non concedono tregua e la partita può dirsi conclusa con larghissimo anticipo. I 100 punti che fissano il risultato finale li segna con una tripla il giovanissimo Matteo Parravicini, al debutto in serie A.