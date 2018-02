(ANSA) – ROMA, 12 FEB – La Roma ha attraversato un periodo difficile, che l’ha allontanata dal vertice della classifica. “C’è ancora tanto da fare, ma nonostante il cambio del metodo di lavoro, la squadra ha assimilato presto le mie richieste – ha detto Eusebio Di Francesco – Ora, finite le voci di mercato e senza per questo voler cercare giustificazioni, stiamo ritrovando la compattezza di squadra. Quello che ancora manca è la continuità di attenzione durante la gara”. “E’ vero che ci aspettavamo di avere più punti a questo punto della stagione. Ne abbiamo lasciati tanti per strada per nostre sciocchezze. A partire dalla partita con il Genoa dall’espulsione di De Rossi, alle partite come quella con il Chievo dove abbiamo dominato senza concretizzare. Ma io ho sempre detto che noi siamo dietro a Napoli e Juve per organico e mercato – ha aggiunto l’allenatore – Noi abbiamo messo dentro tanti giovani interessanti però poco abituati a questa piazza, come Under. Hanno bisogno di tempo per crescere ed adattarsi”.