ROMA. – Al via le celebrazioni del Darwin Day 2018, la giornata internazionale che celebra il ‘papà’ della teoria dell’evoluzione proprio nel giorno del suo compleanno, il 12 febbraio. In nome dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale, centinaia di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi animano università, musei e circoli di tutto il mondo, dalla Norvegia alla Spagna, dall’India fino al Giappone.

Fitto il calendario delle iniziative anche in Italia, con appuntamenti per adulti e bambini da Nord a Sud. Ai Musei Civici di Reggio Emilia invece si gioca con l’evoluzione, grazie ad attività per tutta la famiglia nel ventennale del ritrovamento del più importante fossile del museo, la ‘balena Valentina’. Incontri anche nell’Università di Modena e Reggio Emilia. A Milano l’appuntamento è alle 17:30 al Museo di Storia Naturale, per l’iniziativa ‘Buon compleanno Charles. Immagini e parole per festeggiare Darwin’, con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Poi la ‘festa’ si sposta al circolo dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), con un aperitivo e un dibattito su ‘Che cosa non ha detto Darwin’, insieme agli esperti dell’Università di Milano. Celebrazioni sulla neve ad Asiago (Vicenza), con una ciaspolata gratuita nei boschi dell’altopiano, mentre conferenze più tradizionali sono organizzate dalle Università di Firenze, Cagliari e alla Sapienza di Roma.

Al Muse di Trento è possibile riscoprire fossili, piante e animali attraverso gli occhi di Darwin. A Pordenone, dal 12 al 16 febbraio, la Uaar organizza un ciclo di incontri serali dedicati a Darwin, ai suoi ‘nemici’ e ad alcuni esempi pratici di ricerca evoluzionistica, come quella sugli insetti. Al Museo di Storia Naturale di Ferrara la festa è in programma dal 15 al 22 febbraio, grazie al ciclo di incontri sull’evoluzione umana intitolato ‘Humus, Homo, Humanitas’.

Al codice della vita è invece dedicato l’incontro ‘Genomi umani in evoluzione: il Dna per capire origine, migrazioni e futuro della nostra specie’, mercoledì 14 febbraio presso la Sala Redecocca di Modena. Al Museo di Scienze Naturali di Torino, il 14 febbraio, letture, musica e video in difesa della biodioversità. Il Darwin Day sarà più teatrale a Napoli, dove il 15 febbraio gli esperti della Società dei Naturalisti interpreteranno i personaggi storici maggiormente coinvolti nella genesi e nello sviluppo del pensiero darwiniano.

A Venezia il 16 febbraio ‘L’uomo sta creando l’uomo. Le nuove frontiere per modificare il genoma’, giornata di studio con la collaborazione dell’Ateneo Veneto e il patrocinio della Facoltà di Scienze dell’Università di Padova. A Palermo il 18 febbraio ‘Darwin Family Day’, al Planetario di Villa Filippina, con laboratori didattici gratuiti e una tavola rotonda per avvicinare i cittadini alla ricerca.