ROMA. – Continua il blocco della marina militare turca nel Mediterraneo orientale nei confronti della piattaforma dell’Eni Saipem 12000, diretta a un’area di trivellazione su licenza di Cipro. L’unità, ha detto il portavoce del governo di Nicosia, resta bloccata a circa 50 km dal luogo previsto per le esplorazioni di idrocarburi, a sud-est dell’isola. Ankara si oppone alle attività di trivellazione definendole “unilaterali”. Il governo di Cipro e l’Eni, assicura ancora Nicosia, sono impegnati ad assicurare lo svolgimento delle attività esplorative.

“Non ci aspettavamo che accadesse perchè siamo assolutamente molto dentro l’Economic zone di Cipro” dove l’Eni ha già scavato due pozzi senza alcun problema: lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo energetico, Claudio Descalzi, parlando a giornalisti al Cairo e rispondendo a domande sulla piattaforma Saipem bloccata dalla Turchia.

La marina militare turca ha fermato il viaggio della Saipem 12000, la piattaforma dell’Eni, che si stava dirigendo verso Cipro per iniziare operazioni di trivellazione su licenza del governo di Nicosia. Una mossa a sorpresa, annunciata dal ministro degli esteri cipriota e confermata dal gruppo petrolifero italiano, che arriva dopo le parole del presidente turco Recyp Erdogan che, all’indomani della sua visita in Italia, si era detto contrario alle operazioni del gruppo “nel Mediterraneo orientale”.

“I lavori (di esplorazione) del gas naturale in quella regione rappresentano una minaccia per Cipro nord e per noi”, aveva sottolineato lo stesso sultano spiegando di aver espresso, nella sua missione a Roma la scorsa settimana, le “preoccupazioni turche” al presidente Sergio Mattarella ed al premier Paolo Gentiloni.

La Farnesina segue al più alto livello, in raccordo con le proprie rappresentanze diplomatiche a Nicosia e Ankara, la vicenda della nave Saipem 12000, cui le autorità turche non consentono al momento di proseguire la navigazione verso l’area di destinazione. Il Ministero degli Esteri, secondo quanto appreso, sta esperendo tutti i possibili passi diplomatici per risolvere la questione.