(ANSA) – ROMA, 13 FEB – “Vedo che il vostro presidente sa ancora sorridere nonostante il nostro Milan, come a me, gli abbia fatto venire un gran mal di stomaco”. Lo dice Silvio Berlusconi nel corso dell’incontro organizzato da Confcommercio in vista delle elezioni, riferendosi al n.1 dell’organizzazione, Carlo Sangalli.