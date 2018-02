(ANSA) – PERUGIA, 13 FEB – Incassavano l’assegno sociale dell’Inps senza averne diritto o fruivano indebitamente di prestazioni sociali agevolate: per questo 20 persone sono state denunciate a piede libero dalla guardia di finanza del comando provinciale di Perugia. La tenenza di Assisi ha tra l’altro individuato due coniugi di origine albanese, formalmente residenti in Italia, che per cinque anni – è emerso dagli accertamenti – hanno percepito l’assegno sociale pur vivendo stabilmente nel proprio Paese. Secondo le fiamme gialle gli stranieri sono “saltuariamente” rientrati in Italia solo per beneficiare gratuitamente di visite sanitarie specialistiche. Il gruppo di Perugia della gdf ha invece smascherato un cittadino del posto, beneficiario da anni dell’assegno sociale, che, in realtà – ritengono gli investigatori -, conseguiva un reddito “ben al di sopra” della soglia di povertà dalla propria attività di recupero materiali ferrosi, per la quale non aveva mai presentato alcuna dichiarazione. Per i 20 denunciati sono stati ipotizzati a vario titolo i reati di falso o di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Agli enti erogatori è stata richiesta la revoca del beneficio concesso ed il recupero delle somme indebitamente percepite, complessivamente oltre 160 mila euro. (ANSA).