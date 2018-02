GENOVA. – Una nuova piccola “sirena” per l’Acquario di Genova, è un cucciolo maschio di lamantino, nato da mamma Rynke. Il piccolo, nato l’8 febbraio, pesa 24 kg ed è lungo 113 centimetri. E’ il secondo cucciolo per Rynke, che il 10 settembre 2015 ha partorito Tino, anche lui maschio.

Rynke si sta dimostrando una mamma attenta: si pone in posizione favorevole all’allattamento, che avviene in acqua, e insegna al piccolo a fare apnee gradualmente sempre più lunghe, tutto questo senza dimenticarsi di Tino, che in qualche momento allatta ancora.

L’allattamento è particolare: le mammelle sono in posizione ascellare e per allattare le madri assumono una posizione in cui sembrano abbracciare i cuccioli, atteggiamento simile agli umani. Da ciò deriverebbe l’immagine della figura “metà donna e metà pesce” che sembra aver dato origine al mito delle sirene.

L’Acquario è la sola struttura in Italia e una delle 10 in Europa a mantenere questa specie, in pericolo di estinzione, e una delle 5 in cui sia avvenuta una nascita.