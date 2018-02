CARACAS – Cinco ex funcionarios del Gobierno venezolano son acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los delitos de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales. Dentro de estos cargos se incluye la recepción de sobornos para la adjudicación de contratos a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

John Cronan, vicefiscal general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, aseguró que estas acciones evidencian el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, así como enjuiciar a quienes utilizan instituciones y bienes raíces estadounidenses para blanquear capitales. Afirmó que este caso puede servir como ejemplo para el trabajo de agencias policiales en crímenes transfronterizos.

Los cinco acusados son dos ex directores de la filial de PDVSA, Bariven, César David Rincón Godoy y Alejandro Istúriz Chiesa. También el ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Luis Carlos de León Pérez, quien fuera director de finanzas de la Electricidad de Caracas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex gerente de prevención y control de pérdidas de PDVSA.

Cuatro de los cinco implicados fueron arrestados en Madrid y confirmada su próxima extradición a Estados Unidos, César David Rincón Godoy ya se encuentra en el país norteamericano, mientras que aún se desconoce el paradero de Alejandro Istúriz Chiesa. El nueve de febrero se produjo la aprobación por parte del Gobierno español de la extradición de los faltantes, a excepción de Rafael Ernesto Reiter Muñoz, en torno a quien continúan las investigaciones.

Destaca que dos ex directivos de Bariven figuren en esta lista, debido al protagonismo que ha cobrado esta empresa en casos de corrupción durante el pasado año. El dos de noviembre, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció la detención de su presidente, Francisco Antonio Jiménez, por más de 1.300 supuestos contratos con sobreprecio.