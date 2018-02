(ANSA) ROMA, 14 FEB – “E’ discutibile che uno Stato possa intervenire sulla creazione di ricchezza, ma il fatto che lo Stato voglia portarti via la metà di quel che un padre e una madre hanno messo via, con sacrifici, per i figli, lo considero immorale e inaccettabile”. Così il leader di FI Silvio Berlusconi davanti alla Coldiretti parlando di flat tax. “L’imu agricola e l’Irap vengono abrogate con l’intervento della flat tax”, ha aggiunto.