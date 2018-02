(ANSA) ROMA, 14 FEB – “La malapianta del razzismo che in Italia per fortuna non c’è, ancora può mettere pericolose radici, quindi bisogna agire per rimandare a casa con umanità i clandestini e intervenire subito per dare agli italiani più sicurezza con i poliziotti e i carabinieri di quartiere in numero importante e riprendere l’operazione strade sicure per militari in tutte le città”. Così Silvio Berlusconi intervenendo a Coldiretti.