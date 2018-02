(ANSA) – KUWAIT CITY, 14 FEB – Gli Stati Uniti, nel corso della Conferenza per la ricostruzione dell’Iraq in corso a Kuwait City, hanno annunciato che non stanzieranno alcuna risorsa direttamente rivolta alla ricostruzione del Paese. Il responsabile statunitense, sottolineando che gli Usa guardano con attenzione al governo di Haider al Abadi e sono pronti a sostenerlo, ha ricordato che dal 2014 ad oggi sono 15 i miliardi di dollari investiti in Iraq a vario titolo da Washington.