(ANSA) – MOSCA, 14 FEB – A bimbi e ragazzi degli asili e delle scuole russe è stato chiesto di disegnare il presidente Vladimir Putin proprio nel periodo elettorale. L’iniziativa, nata da un centro privato, è propagandata come un concorso. Che si chiuderà proprio il 18 marzo prossimo, ovvero il giorno delle elezioni presidenziali. Lo riporta il sito Znack. Ogni partecipante riceve due distintivi – uno con Putin e uno con la bandiera russa – e deve pagare 400 rubli per iscrivere il proprio disegno al concorso. La scadenza per le iscrizioni era il 31 gennaio. Le votazioni avverranno sul gruppo VKontakte del concorso. I disegni più belli verranno stampati su supporto rigido e inviati all’amministrazione presidenziale in tempo per l’insediamento al Cremlino del prossimo presidente della Federazione Russa. Ovvero, al 99%, lo stesso Putin.