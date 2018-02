NEW YORK. – Scattato l’allarme a Forte Meade, nel Maryland, il quartier generale della Nsa, una delle principali agenzie di intelligence Usa, per una sparatoria fuori dall’edificio in cui sono rimaste ferite tre persone. Un sospetto è stato arrestato.

Dalle prime immagini si può vedere la polizia che circonda un uomo ammanettato a terra e vicino un Suv nero con buchi di proiettile sul parabrezza schiantato su una barriera di cemento all’ingresso di una delle strutture dell’edificio. L’incidente è sotto controllo, ha poi riferito un portavoce della Nsa.

Nessuno dei feriti appare in pericolo di vita. Indaga l’Fbi, il presidente Donald Trump è stato informato.