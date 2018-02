(ANSA) – ROMA, 14 FEB – “Nel primo tempo l’1-1 era giusto, nel secondo abbiamo giocato meglio, ma abbiamo subito il gol nel nostro momento migliore, dopo avere creato le occasioni più ghiotte. Il Real Madrid ha giocatori abituati a questo tipo di competizioni, ma il 3-1 è un po’ severo. Però, se saremo più efficaci a fare gol nel ritorno, possiamo sicuramente farcela”. E’ il commento di Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, dopo la sconfitta per 3-1 nell’andata degli ottavi di Champions, sul campo del Real Madrid. “Penso che Neymar abbia creato molto, anche se gli è mancato il gol, penso che al ritorno possiamo ribaltare – aggiunge l’azzurro, che gioca nella squadra parigina -. Il mio futuro al Barcellona? Non lo so, per ora penso al PSG, credo in questo progetto e spero di restare a Parigi a lungo. Nel calcio, però, non si sa mai”. “Mancini ct della Nazionale? Ha molta esperienza, conosce il mondo, ha vinto la Premier, penso sia un buon allenatore”, conclude.