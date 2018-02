(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Via Imu, bollo, imposte sul capitale per fare spazio a “un’imposta sul patrimonio unica” e fare in modo così che ci sia “un’imposta su tutti i redditi, un’imposta d’equità”. E’ questa una delle proposte del programma di “Liberi e uguali” secondo quanto spiega la senatrice Cecilia Guerra in una conferenza stampa con Pietro Grasso e Pierluigi Bersani convocata per illustrare il programma economico del movimento.