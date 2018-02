(ANSA) – STRASBURGO, 15 FEB – “Sono estremamente preoccupato per il pacchetto legislativo annunciato dal governo ungherese con il nome di ‘Stop Soros’. Se approvato dal parlamento introdurrà ulteriori restrizioni arbitrarie all’indispensabile lavoro delle ong e dei difensori dei diritti umani in Ungheria”. L’allarme è lanciato dal commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks. “Il pacchetto di leggi proposto dal governo introduce oneri amministrativi e finanziari che limitano la libertà di associazione”, afferma Muiznieks, evidenziando che tali “restrizioni non possono essere considerate necessarie in una società democratica e sono quindi contrarie agli standard internazionali”. Per il commissario, il pacchetto “senza dubbio avrà un effetto dissuasivo sulle ong ma anche sui donatori e sulle persone che lavorano per e con queste entità”, mettendo in guardia contro “l’uso crescente da parte del governo ungherese di una retorica che dipinge ong e migranti come minaccia alla sicurezza nazionale”.