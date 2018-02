(ANSA) – GENOVA, 15 FEB – La Sampdoria mette nel mirino l’Europa League ma per capire se l’obiettivo potrà concretizzarsi saranno importanti, o forse decisive, le prossime tre gare contro Milan, Udinese e Atalanta, dirette concorrenti dei blucerchiati per la corsa europea: “Sicuramente stiamo facendo molto bene ma ricordiamoci che siamo a febbraio e c’è ancora tempo: il campionato è lungo. Però sarà importante capire dove saremo al termine di questo mini ciclo ma sempre consapevoli che il campionato comunque sarà ancora molto lungo”. Lo ha detto il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano, stamani in piazza de Ferrari a Genova per partecipare all’iniziativa ‘Una vita da social’ organizzata dalla Polizia di Stato. Il numero uno blucerchiato ha parlato anche della sfida di domenica sera col Milan a San Siro: “La nostra forza è il gruppo, e dovremo scendere in campo con questa mentalità, come abbiamo fatto per tutta la stagione – ha detto – Ognuno di noi è importantissimo, non ci sono riserve. Siamo tutti titolari”.