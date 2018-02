(ANSA) – WASHINGTON, 16 FEB – Il Senato Usa ha respinto un progetto di legge repubblicano che recepiva la proposta della Casa Bianca su dreamer e immigrazione, dopo aver bocciato poco prima una iniziativa bipartisan su cui Trump aveva minacciato il veto. L’esito finale e’ stato 39 si’ (contro i 60 necessari) e 60 no. La proposta del presidente prevede una ‘sanatoria’ per 1,8 milioni di dreamer, fondi per il muro e la sicurezza del confine, ma anche abolizione della lotteria dei visti e riduzione della catena migratoria al nucleo famigliare.