(ANSA) – MILANO, 16 FEB – Sono le 6,57 del 25 gennaio quando al numero unico di emergenza arriva la prima telefonata con richiesta di aiuto dai passeggeri del treno 10452 da Cremona a Milano che è appena deragliato vicino a Pioltello, nel milanese. “Fermate tutto, fermate il mondo, perché se arriva giù un treno a manetta qua ci distrugge. Fermate, fermate i treni in arrivo!” chiede un passeggero. Sono voci concitate quelle fatte sentire il Tg3, con grida di aiuto in sottofondo. Gli operatori cercano di capire se ci sono feriti o morti. Alle 7.06 un’operatrice assicura che i mezzi di soccorso “sono già partiti da qualche minuto”. Forse qualche disguido sulla posizione e un altro operatore spiega alle 7.15 che “il problema è che adesso li abbiamo mandati in un posto e sembra che è sbagliato quindi li stiamo mandando da un’altra parte”. Alle 7.23 è un suo collega ad assicurare che “le ambulanze sono già” a Pioltello e Segrate e “stanno cercando di raggiungervi i soccorritori”. Il bilancio alla fine è di 3 donne morte e 46 feriti.