(ANSA) – FIRENZE, 16 FEB – Sono state annullate le repliche di ‘Favola del principe che non sapeva amare’ in programma al Teatro della Pergola di Firenze da martedì 20 a domenica 25 febbraio con Stefano Accorsi, regia di Marco Baliani, produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo con Fondazione Teatro della Toscana. “C’era una volta… così cominciano le storie – scrivono in una nota Accorsi, Baliani e Balsamo -. Anche questa nostra comincia allo stesso modo e narra di un viaggio esistenziale ricco e profondo, un viaggio di formazione. Solo che questa volta la storia non siamo ancora riusciti a concluderla. Il Tempo tiranno, proprio come accade nella storia, è intervenuto a tarpare le nostre visioni con le sue rigide clessidre”. “E a pochi giorni dalla prima dello spettacolo non ci siamo sentiti di mostrare agli spettatori un’opera non compiuta. Non compiutamente sentita da noi come avremmo voluto che fosse” aggiungono spiegando di volersi prendere altro tempo. I rimborsi direttamente in teatro o negli altri punti vendita.